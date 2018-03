ROMA – Verso le ore 18 di martedì 6 marzo, una squadra del Comando di Roma dei vigili del fuoco è intervenuta sul Ponte Palatino incrocio Lungotevere Ripa, sul fiume Tevere a Roma. La verifica visiva riguarda la direzione Lungotevere Aventino verso Lungotevere Ripa per la flessione del giunto di dilatazione della struttura. Come mostrano le foto di Blitz Quotidiano, sono visibili i giunti di ferro che si trovano sotto l’asfalto. Per questa ragione, a scopo precauzionale sul ponte è stato interdetto il transito veicolare e pedonale nel senso di marcia Lungotevere Aventino-Lungotevere Ripa. E la chiusura prosegue anche oggi, mercoledì 7 marzo.

In città, dopo la neve e le abbondanti piogge, si sono aperte diverse voragini stradali pericolosissime per chi viaggia in scooter o auto. Parte di queste, martedì sono state presidiate dai vigili urbani in diverse zone della città causando ulteriori ingorghi oltre a quelli dovuti al maltempo.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto a tutti i presidenti di municipio su quella che è diventata ormai una vera e propria emergenza. Nella missiva Raggi parla di “deterioramento del manto stradale, tenendo conto dei rovesci atmosferici che hanno interessato la Capitale negli ultimi giorni” e che hanno aggravato l’emergenza.

La lettera ha l’obiettivo di “permettere all’amministrazione centrale di supportare nella maniera più idonea ed efficace l’azione” dei municipi, “volta alla manutenzione delle strade e del proprio territorio”. L’assessore ai Lavori pubblici, Margherita Gatta, preannuncia “un piano Marshall per le strade di competenza dei singoli municipi”.

Nella missiva della sindaca chiede ai presidenti “l’ammontare dei fondi destinati alla manutenzione stradale”, “Gli interventi già effettuati e quelli programmati» e “l’elenco delle strade maggiormente ammalorate che necessitano di interventi urgenti”. Foto e video Blitz Quotidiano: