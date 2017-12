CITTA’ DEL MESSICO – La popstar canese-cilena Beto Cuevas ha appena finito di esibirsi sul palco dell’Arena Mexico a Città del Messico. Il cantante saluta i suoi fan e si appresta a lasciare il palco.

A questo punto però, come mostra il filmato YouTube, qualcosa va storto: mentre Cuevas si sta dirigendo nel dietro le quinte precipita improvvisamente dentro una botola lasciata accidentalmente aperta e si frattura una costola e si rompe un dito. Quanto accaduto a Cuevas non è un caso isolato.

Sono state diverse le star cadute accidentalmente dal palco ed anche quelle che, come accaduto a Axl Rose dei Guns N’Roses, che hanno deciso di salire sul palco sedute su una specie di trono, per via di una gamba fratturata. Chissà se anche a Cuevas verrà un’idea simile.