Posteitaliani, 1200 volti dei dipendenti di Poste Italiane per sostenere la Nazionale

Insieme per il tricolore. Sono 1200 i volti dei dipendenti di Poste Italiane, che sostengono gli Azzurri agli europei.

Dallo scorso 11 Giugno (data di inizio dei Campionati europei di Calcio) la bandiera – composta da 1200 volti dei dipendenti di Poste – è esposta sulla sede dell’EUR, a Roma.

L’iniziativa, chiamata #Posteitaliani, è finalizzata a far sentire la vicinanza delle donne e degli uomini di Poste agli Azzurri prima del fischio d’inizio della competizione sportiva. Per partecipare, ciascun dipendente, collegandosi all’intranet aziendale Noi di Poste, ha avuto la possibilità di inviare la propria foto che andrà a comporre la grande bandiera tricolore. Per aver prestato il loro volto, per far arrivare alla Nazionale di calcio l’incitazione “Forza Azzurri!”, ogni partecipante riceverà una cartolina.

Poste Italiane, sarà al fianco della Nazionale di calcio in occasione dell’Campionato Europeo, delle prossime fasi finali della UEFA Nations League e della Coppa del Mondo di Qatar 2022.

“Ci accomunano tantissimi elementi, come la fidelizzazione e la capacità innovativa”, ha sottolineato Gravina (Presidente della FIGC) ringraziando Poste Italiane “per la testimonianza di affetto e di credibilità in un momento così difficile per il nostro Paese. Con questo rinnovo arriveremo a sei anni di vita vissuta insieme. Poste Italiane dimostra di voler bene non solo al calcio, non solo alla nostra Federazione, ma a tutti gli Italiani”.