POZZALLO – “Salagadula megicabula bibbidi bobbidi bu. Chi non ha bisogno di un pizzico di magia ogni tanto?”. La pagina facebook della Polizia di Stato regala un dolcissimo video che ritrae un ispettore in servizio al centro di prima accoglienza di Pozzallo, che si improvvisa prestigiatore per la gioia dei piccoli ospiti.

Il video, della durata di un minuto e rilancaito dall’Agenzia Vista di Alexander jakhnagiev, mostra il poliziotto alle prese con un gruppetto di bimbetti, intenti a seguire la magia della sparizione di un fazzoletto.

“Lo facciamo sparire?“, dice l’agente, “Siiii”, rispondono tutti i piccoletti in coro. Mani che arrotolano il fazzoletto, parole magiche e poi, dove sara’ finito? Tocca ai bambini soffiare sulle mani del poliziotto per vedere se si riesce a farlo ricomparire, tutti partecipano e cosi’, alla fine del gioco, il fazzoletto ricompare fra gioia e stupore.