ROMA – Il Principe Carlo è risultato positivo al coronavirus. Lo scorso 5 marzo, in una delle sue ultime uscite pubbliche visitò con Camilla il British Transport Museum.

Verrebbe da chiedersi se all’epoca fosse stato colpito già dal virus. Probabilmente se lo staranno chiedendo tutte le persone che Carlo ha incontrato in quell’occasione.

Il principe Carlo è ora in isolamento in Scozia. Al momento manifesta sintomi lievi e “per il resto è in buona salute”. Le sue condizioni non destano dunque allarme, secondo quanto ha detto un suo portavoce. La sua consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, è stata pure testata e non risulta aver contratto il virus.

Al momento la coppia resta in auto-isolamento nel castello scozzese di Balmoral e viene esclusa la necessità di un trasferimento in ospedale. “Non è stato ancora possibile – ha riferito il portavoce citando fonti mediche – accertare da chi il principe abbia preso il virus”. Risale al 12 marzo l’ultimo impegno pubblico del principe Carlo. Lo sottolineano fonti della corte, puntualizzando che il 71enne erede al trono ha visto per l’ultima volta sua madre, la quasi 94enne regina Elisabetta, “prima del 13 marzo”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev