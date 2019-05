ROMA – “Oggi mi è arrivato un proiettile calibro 9. Pensate di spaventarmi? Avete trovato il ministro sbagliato, l’italiano sbagliato, l’uomo sbagliato e il padre sbagliato”: con queste parole il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la busta con proiettile indirizzata a lui che è stata intercettata al Centro di smistamento postale di piazzale Ostiense a Roma, e che è stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato.

Il pacco ha insospettito gli investigatori per l’assenza dell’annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio né sigle di rivendicazione. “Non mi fanno paura e non mi fermo”, ha chiarito il ministro dell’Interno.

E in un video postato su Facebook ha aggiunto: “Io non mollo perché so, con tutti i miei limiti, i miei errori e i miei difetti, di rappresentare un popolo. Un popolo che ha ritrovato orgoglio, dignità, voglia di tornare ad essere quello che era: protagonista. Mai più servi di nessuno, mai più col cappello in mano. A Berlino, a Parigi, a Bruxelles o a Straburgo”. (Fonti: Facebook, Agenzia Vista)