ROMA – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al presidente della Commissione Commercio, Andrea Coia, hanno presentato in Campidoglio i risultati dell’applicazione della delibera 30/2017 sul regolamento del commercio su area pubblica che ha portato a liberare via Tuscolana dalle bancarelle, delocalizzandole in parcheggi e il 17 aree di via Appia.

“Vogliamo restituire il decoro e far sì che i romani si riapproprino della città – ha spiegato la sindaca in un incontro con la stampa a cui partecipano anche le minisindache del Municipio VII, Monica Lozzi, dove la direttiva è stata applicata (via Tuscolana) e quella di Ostia, Municipio X, Giuliana Di Pillo, dove sarà applicata tra poco – e al contempo vogliamo garantire che nessun ambulante perda il lavoro. Le delocalizzazioni avverranno in maniera concordata, se possibile, con gli stessi proprietari delle bancarelle”.

“E’ ovvio – ha aggiunto – che se non ci sarà partecipazione decideremo noi”. “Grazie all’applicazione della delibera 30/2017 – ha dichiarato ancora la sindaca Virginia Raggi – stiamo riorganizzando il settore del commercio su area pubblica, dopo decenni di caos. Sono i cittadini a chiederlo a gran voce. La mancanza di regolamentazione ha portato negli anni a rendere alcune strade impercorribili per i romani. Pensiamo ad esempio alle difficoltà che hanno le persone affette da grave disabilita’, costrette a spostarsi su una sedia a rotelle senza avere spazio sufficiente. Oppure alle mamme con i passeggini. I marciapiedi devono tornare ad essere un luogo dove camminare”.

“Agli ambulanti che in questi giorni stanno paralizzando la città con le loro proteste – ha concluso – ricordo che i loro posti di lavoro sono tutelati: non una licenza è stata revocata. Questa amministrazione tiene e deve tenere conto delle esigenze di tutti”. Sulla stessa linea anche Andrea Coia, presidente della commissione Commercio di Roma Capitale: “Ripristiniamo la legalità e riportiamo l’ordine – ha spiegato -. Dopo il trasferimento dei posteggi da via Tuscolana anche altri Municipi sono pronti per applicare la nuova normativa. I cittadini potranno riappropriarsi dei loro spazi e anche gli operatori, dopo le prime comprensibili difficoltà, trarranno beneficio dalle recenti disposizioni”.

Coia, che dice di aver ricevuto minacce ma di non essere preoccupato, si rivolge poi agli ambulanti: “Il cambiamento non li deve spaventare – ha spiegato – lo abbiamo ribadito nei numerosi incontri avuti con loro e con le associazioni di categoria. Siamo sempre pronti al dialogo e a valutare le proposte, ma nel rispetto della legalità. E nel rispetto della nostra città” (video Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev):