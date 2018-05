ROMA – “A giorni lo andremo a cancellare. Ci è stato segnalato. Tra l’altro su Tor Bella Monaca è nato un progetto che si chiama ‘Diamoci una Tor Bella Mano’ per riqualificare l’intero quartiere. La cancellazione di questo murale è tra le priorità e a giorni sarà eliminato. È un fatto gravissimo, appena ce lo hanno segnalato siamo intervenuti. L’amministrazione si sta muovendo anche per dare supporto a chi nel quartiere pensava di non potercela fare da solo. Non è una promessa ma una cosa che accadrà, a giorni sarà rimosso”.

Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi rispondendo, a margine di una conferenza in Campidoglio, a Filippo Roma de Le Iene che le ha chiesto del “murale che raffigura l’esponente di una famiglia che controlla lo spaccio, sulla facciata di una casa popolare a Tor Bella Monaca”. Agenzia Vista di Alexander Jakhagiev pubblica il video.