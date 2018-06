ROMA – La sindaca di Roma Virginia Raggi scherza con la vicepresidente del Senato Paola Taverna nel backstage della festa M5s [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Due tra le donne di punta del Movimento, dopo i dissapori del passato scherzano e sorridono mentre chiacchierano.

Il popolo M5s in piazza Bocca della Verità a Roma per festeggiare la formazione del governo Conte. La manifestazione indetta dal M5S inizialmente per protestare contro il “no” del Colle al governo e poi trasformata, con lo sblocco dell’impasse, nella “festa del governo del cambiamento”. In alcune migliaia sono arrivati a Roma con pullman provenienti da tutta Italia. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.