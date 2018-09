Ragusa: bomba d’acqua, saltano i tombini in strada

RAGUSA – Modica Alta, contrada Mauto, Frigintini, e Ragusa stessa interessate dal violento temporale che si è abbattuto sulla provincia siciliana poco dopo le 13,30 di oggi, mercoledì 12 settembre. I Vigili del fuoco, a Ragusa e in provincia sono intervenuti assieme all’ufficio tecnico comunale di Modica per verificare le motivazioni del mancato deflusso delle acque, che invadevano la strada e i piani bassi delle abitazioni e dei locali. E’ stato necessario rimuovere alcuni tombini che sono risultati completamente ostruiti.

A Ragusa invece diversi allagamenti nella zona di via Saragat, via Germania, e via Archimede in prossimità dell’incrocio con via di Vittorio. Molte auto in panne per tombini divelti, e mancato deflusso delle acque. Sempre nel capoluogo, diverse le auto in panne lungo la direttrice degli accessi laterali di viale delle Americhe.

Già finita la pioggia battente, tornato il sole, tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ragusa impegnate per prestare assistenza alle auto in panne, e per aspirare l’acqua dai piani bassi di abitazioni e locali.

Come mostra il video dell’Agenzia Vista di Alexander Jakhagiev, il forte acquazzone ha fatto letteralmente esplodere alcuni tombini a causa del pessimo deflusso delle acque piovane in città.