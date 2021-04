Polemica a Milano per i presunti assembramenti in moschea, in occasione del Ramadan. Nei giorni scorsi alcuni esponenti della Lega si erano presentati in viale Jenner, all’una di venerdì, dinanzi alla sede del centro islamico, per denunciare il mancato rispetto delle norme di distanziamento e presunti lavori di ampliamento del luogo di preghiera, senza le autorizzazioni.

Accuse rispedite al mittente dal presidente dell’Istituto culturale islamico milanese, Islam Elgharabawi, che parla di “accuse molto gravi e totalmente false”. “Nella nostra sede -spiega Elgharabawi- si svolge la preghiera del venerdì, non è mica un crimine pregare”.

Nelle immagini mostrate dall’Agenzia Vista (il video in fondo all’articolo) si vede un gruppo di fedeli riuniti nel luogo di culto per pregare. Dinanzi al portone tre uomini misurano la temperatura a chi entra.

Moschea di viale Jenner, la protesta della Lega

Al presidio di venerdì dinanzi alla moschea ha partecipato tra gli altri Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, secondo la quale “il sindaco Beppe Sala, in campagna elettorale, aveva detto che avrebbe chiuso le moschee abusive, ma non lo ha fatto”.

“Vorremmo sapere – ha detto – se Sala ha lo stesso obiettivo del sindaco verde di Strasburgo che, con due milioni di euro finanziati da Erdogan, vorrebbe realizzare la moschea più grande d’Europa”.

Sardone ha proseguito dicendo di voler sapere “da dove arrivano i soldi, che le prediche siano fatte in italiano e un albo degli imam”.

Stefano Bolognini, assessore regionale nonché commissario cittadino della Lega, ha affermato che “abbiamo la certezza che all’interno non venga rispettata nessuna norma di distanziamento. Questo luogo, per la questura, non è un luogo di culto. Se queste persone vogliono predicare e pregare, devono rispettare le regole. Purtroppo, in passato, all’interno di queste zone buie gli imam predicavano terrorismo”.

Massimiliano Bastoni, consigliere comunale e regionale, ha addirittura denunciato di essere stato “malmenato dai militanti islamici della moschea abusiva» perché avrebbe scoperto “i lavori di ampliamento del luogo di preghiera”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev