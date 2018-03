BARI – Disoccupati chiedono come poter usufruire del Reddito di Cittadinanza promesso da M5s. E’ questa la scena che si è verificata in alcuni Caf in Puglia nei giorni scorsi, malgrado la norma non sia ancora in vigore dato che ancora non c’è ancora il governo che dovrebbe poi approvare la legge, ammesso che sia un governo a guida grillina.

I rappresentanti sindacali dei patronati hanno specificato, tuttavia, che sono in corso numerose pratiche invece per le richieste del reddito di inclusione, approvato come misura che aiuta chi in difficoltà dal governo Genitoloni. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica alcune interviste realizzate all’interno di un Caf pugliese.