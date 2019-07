ROMA – Matteo Renzi sfida Salvini in un video Facebook: “Mi quereli, rinuncio all’immunità“. Queste le parole di Renzi: “Lei ha preso 49 milioni di euro. Dove sono i soldi? Sa qual è il nome che deve querelare? Si chiama Matteo Renzi”.

Prosegue l’ex segretario del Pd: “Lei ha preso parte dei milioni del finanziamento pubblico e li ha messi nella macchina di propaganda chiamata la ‘bestia’ guidata dal suo assistente Morisi”. Con la “bestia” prosegue Renzi, Salvini avrebe creato “lo strumento con cui la lega ha utilizzato in modo massicio informazioni al limite delle fake news. Se lei è intellettualmente onesto ha un compito. Querelare me perché sei io dico che lei ha utilizzato una parte dei 40 milioni per la bestia di Morisi ci sono due possibilità: o io sto mentendo o lei ha usato veramente parte di quei soldi per questa roba qui”.

Conclude Renzi: “E se questo fosse vero, allora lei dovrebbe rendere conto. Io rinuncio all’immunità parlamentare. Sa cos’è l’immunità parlamentare? Quella cosa per cui lei ha rinunciato ad un processo in Sicilia grazie ai voti M5s”. Il riferimento è al caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che nell’agosto del 2018 salvò 190 migranti rimanendo poi a largo di Lampedusa per cinque giorni, per ordine di Matteo Salvini.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev