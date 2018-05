ROMA – Matteo Renzi parla in diretta Facebook: “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“.

L’ex premier oggi senatore Pd aggiunge: “Dovevano portarci nella Terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.