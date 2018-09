MILANO – Una sostenitrice di Matteo Renzi alla Festa dell’Unità a Milano è riuscita ad arrivare vicino all’ex segretario del Pd e convincerlo a chiamare sua madre per farle una sorpresa. L’ex premier ha accettato chiamandola e salutandola: “Pronto signora, sono Matteo Renzi, un abbraccione!”

Matteo Renzi, durante il dibattito ha mostrato una foto di Matteo Salvini in discoteca a Milano Marittima in piena notte mentre mangia un panino. E’ stato un vero e proprio show, quello dell’ex premier, uno show di chi non si dà per vinto e si comporta ancora come leader di un partito (anche se non è più segretario del Pd).

Martina (il nuovo segretario) non è stato nominato mai, anche se chiede al Pd di “smetterla con il chiacchiericcio insopportabile” interno e assicura di essere “in campo più di prima per dare una mano”. Più volte invece Renzi ha chiamato in causa gli esponenti del governo giallo-verde “un governo di cui mi vergogno mentre sono fiero del mio e delle cose che ho fatto, anche se per qualcuno dovrei chiedere scusa e vergognarmi”.

(Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)