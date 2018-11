MILANO – “Invidio Alessandro Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala”: con queste parole il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha replicato al politico M5s che gli ha chiesto di essere leale al contratto dopo le tensioni sui rifiuti in Campania.

A margine dell’assemblea nazionale della Cna (la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa), il leader della Lega si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo con il collega Luigi Di Maio sulla questione degli inceneritori in Campania: “Parlerò con Luigi, con cui abbiamo sempre trovato l’accordo, nell’interesse dei campani e non per gli interessi di altri”, ha detto Salvini. “La Campania – ha aggiunto – è una delle poche regioni che dai rifiuti ci perde e non ci guadagna. Siccome non vorrei che i bambini morissero di fumi tossici, il governo ha il dovere di trovare soluzioni per evitare una nuova emergenza. Sono contento di quello che abbiamo fatto in questi cinque mesi e sono convinto che andremo avanti altrettanto bene per i prossimi cinque anni”.

Quindi, per replicare a Di Battista, ha chiosato: “Sto seguendo riga per riga l’impegno che ho preso con gli italiani, e invidio Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev