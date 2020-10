Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GlaxoSmithKline, ha annunciato per marzo un farmaco contro il coronavirus

Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GlaxoSmithKline di Rosia (Siena), da Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 25 ottobre ha annunciato per marzo un farmaco contro il coronavirus.

“Con il grande progresso della tecnologia siamo riusciti a realizzare dei vaccini per prevenire la pandemia e degli anticorpi monoclonali per curarla in un tempo record. Ormai questi vaccini sono in prove cliniche, che non sono ancora finite, ma dai dati preliminari che abbiamo visto penso che i vaccini funzioneranno. Magari alcuni funzioneranno meglio e alcuni peggio, però penso che siano sicuri e che funzioneranno”, ha spiegato Rino Rappuoli su Rai 3.

Sull’anticorpo monoclonale MAD0004J08 ha aggiunto: “Siamo riusciti, lavorando con l’Istituto Spallanzani e l’Ospedale di Siena, a prendere dal sangue di persone convalescenti dal Covid le cellule che producono difese naturali. Le abbiamo portate in laboratorio, abbiamo scelto le migliori – quelle superpotenti – e le stiamo espandendo al livello industriale per iniettarle nelle persone. Lo scopo del vaccino è indurre anticorpi, mentre in questo modo gli anticorpi li iniettiamo direttamente, come se la persona fosse già vaccinata. Se alle persone sane viene dato l’anticorpo saranno protette dall’infezione per circa 6 mesi. Abbiamo dimostrato nei modelli animali che l’anticorpo funziona sia nel prevenire l’infezione sia nel curarla. Chiaramente dobbiamo fare le prove cliniche. Però sono molto convinto che questo anticorpo funzionerà. Non abbiamo ancora iniziato studi clinici, speriamo di iniziarli fra circa un mese”.



Sulle tempistiche degli anticorpi monoclonali: “Vogliamo iniziare le prove cliniche prima di Natale, finire entro febbraio. Così a marzo potremo avere a disposizione le prime decine di migliaia di dosi del farmaco. Poi averne sempre di più durante l’anno. Non so se ci sarà nelle farmacie: sarà il settore pubblico a decidere come e a chi distribuirlo”.

Vaccino contro il coronavirus

Riguardo al vaccino anticovid, Rappuoli ha spiegato: “I primi dati preliminari sui primi vaccini li avremo entro la prima metà di novembre, entro la fine dell’anno di altri 2 o 3 vaccini. Se tutto va bene, entro i primi mesi dell’anno prossimo i vaccini inizieranno a essere usati, ma le dosi saranno limitate. Cominceranno a essercene di più nei primi 6 mesi dell’anno prossimo, ma in grandi quantità solo nella seconda metà. Dopo di che dovremmo essere in grado di vaccinare centinaia e centinaia di milioni di persone”.

Rappuoli si è mostrato fiducioso sulla gestione della proprietà intellettuale del vaccino da parte delle aziende farmaceutiche. “Le aziende farmaceutiche hanno avuto un approccio molto maturo e hanno in molti casi hanno deciso di mettere da parte il profitto per avere la possibilità di contribuire a eliminare questa malattia dal mondo. Le aziende farmaceutiche e il settore pubblico hanno lavorato insieme e non c’è stato nessun problema di proprietà intellettuale. Lo scopo è quello di riportare il mondo in un momento più sicuro”. (Fonte: Rai)