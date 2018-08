ROMA – Roberto Fico espone tutti i provvedimenti adottati dalla Camera da quando l’esponente M5s si è insediato e parla dell’indennità di doppia funzione spigando che [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “a settembre proporrò delibera per eliminare indennità doppia di funzione”.

Poi argomenta: “Una delle prime cose che ho fatto da presidente della Camera è stata quella di rinunciare alla mia indennità doppia di missione. Ho intenzione di presentare, a settembre-ottobre, una delibera per proporre l’eliminazione dell’indennità doppia di funzione.”

Roberto Fico ha esposto quanto fatto e quanto c’è ancora da fare in un videomessaggio su Facebook. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev ha rilanciato il filmato.

Il superamento dei vitalizi produrrà dal prossimo anno “un risparmio di 43 milioni di euro”, spiega ancora Fico, che aggiunge: “Io ho già rinunciato alla mia indennità di funzione da presidente da 4.600 euro al mese. Non sono stato l’unico, anche altri lo hanno fatto. Proporrò quindi in ufficio di presidenza di eliminare le indennità anche per tutte le cariche e su questo spero di trovare un accordo unanime”.

Altri risparmi per la Camera, afferma ancora, “sono ricavabili dal taglio delle auto blu: qualcuno nei giorni scorsi ha scritto che la Camera ne ha acquistate altre, ma non è così. Presto anche le auto di rappresentanza saranno tagliate. Un’ultima cosa a cui tengo è la decisione della Camera di destinare 85 milioni risparmiati alle popolazioni terremotate. Un piccolo gesto – conclude – che però può essere prezioso”.