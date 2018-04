ROMA – Un passante ferma Roberto Fico per dirgli “Forza Napoli”. E Fico replica: “A questa è difficile non rispondere”. Il Presidente della Camera, napoletano, si è recato al Quirinale per ricevere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il mandato esplorativo per la formazione del nuovo Governo.

Il riferimento è ovviamente alla vittoria del Napoli in casa della Juventus. Vittoria che ha portato gli uomini di Sarri a meno uno dai bianconeri a 4 giornate dalla fine del campionato.

Roberto Fico ha tempo fino a giovedì per tentare di verificare l’ipotesi di un governo tra 5 Stelle e Pd. Ma il leader della Lega, Matteo Salvini, si è già messo di traverso: “È una presa in giro”, ha detto in Friuli Venezia Giulia, per appoggiare il candidato della Lega, Massimiliano Fedriga. “Hanno perso in Italia – ha aggiunto Salvini – hanno perso in Molise, se ci date una mano straperderanno domenica in Friuli. Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni. Non è giusto, non è normale, non è rispettoso”.

Video Agenzia Vista.