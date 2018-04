ROMA – Il Presidente della Camera Roberto Fico, lunedì 23 aprile è arrivato al Quirinale scortato da un cordone di carabinieri per ricevere il mandato esplorativo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video con Roberto Fico scortato. E mentre sta arrivando al Quirinale, un sostenitore gli urla “forza Napoli”. Il riferimento è alla partita vinta dal Napoli contro la Juve, e Lui replica: “Questa è dura non rispondere”.

Fico ha ottenuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo che scade giovedì. Entro quel giorno, il presidente della Camera deve provare a trovare un accordo con il Pd. Nascerà un’alleanza M5s-Pd dopo quella fallita con la Lega? Su Facebook, il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, in vista delle consultazioni con Fico scrive: “Oggi andremo dal presidente Fico: un confronto complesso, molto difficile. E’ ovvio che le posizioni programmatiche espresse da sempre dal Movimento 5 Stelle sono molto, molto, molto distanti dal Partito Democratico. Io credo sia un colloquio in salita, credo che un accordo programmatico sia praticamente impossibile ma ascolteremo il Presidente cosi’ come il Presidente Mattarella ci ha chiesto”.

Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina ha intanto riunito i vertici del partito al Nazareno, in particolare la delegazione che incontrerà il presidente della Camera Roberto Fico. Con Martina sono riuniti i capigruppo Graziano Delrio, Andrea Marcucci, Matteo Orfini.