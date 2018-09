ROMA – Odissea per i passeggeri del volo Blue Panorama che da Rodi avrebbe dovuto riportarli a Roma. Il loro volo infatti è stato destinato a quelli che dovevano rientrare a Bologna, in attesa da 12 ore. E così i passeggeri del volo Rodi-Roma hanno dovuto aspettare tutta la notte in aeroporto.

Un episodio che si era già verificato un mese fa quando decine di turisti italiani rimasero bloccati all'aeroporto sempre di Rodi, in Grecia. Il volo sarebbe dovuto partire dall'isola greca la sera del 29 luglio, ma dopo oltre 12 ore i viaggiatori erano ancora là. Tra le varie ipotesi circolate c'era quella di un guasto al motore dell'aereo della Blue Panorama. Pare invece si trattasse di un guasto al terminale dell'aeroporto, per cui il personale di terra sarebbe stato costretto a fare gli imbarchi a penna. E per chi provò a chiamare il call center della compagnia ci furono attese di almeno mezz'ora.