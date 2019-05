ROMA – Hanno assaltato un portavalori in via Aurelia a Roma, fuggendo con un bottino da 1,8 milioni di euro. Ora i carabinieri hanno arrestato una guardia giurata, considerata il basista del gruppo. Inoltre sono stati presi provvedimenti cautelari nei confronti di tre riciclatori del denaro della rapina.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dal Gruppo Reati contro il Patrimonio della Procura, hanno eseguito un’ordinanza cautelare a carico di quattro persone ritenute responsabili una di rapina aggravata e le altre tre di ricettazione e autoriciclaggio. Due sono finiti in carcere e gli altri sottoposti all’obbligo di presentazione alla pg. Al termine delle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, sono stati delineati con precisione i ruoli ricoperti dai quattro.

Per gli inquirenti la guardia giurata, che era in servizio come autista sul portavalori il giorno della rapina, è stato il basista che ha agevolato i quattro complici che materialmente hanno messo a segno il colpo. Gli altri tre arrestati avrebbero rivestito il ruolo di riciclatori dell’ingente somma di denaro trafugata. Nel corso delle indagini i militari hanno sequestrato oltre 300mila in contanti, provento della rapina, nascosti in un doppio fondo predisposto appositamente nella vasca da bagno dell’abitazione di uno degli arrestati. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)