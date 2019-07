ROMA – Bus in fiamme in via Palmiro Togliatti in zona Centocelle, periferia est di Roma.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un’autobotte. Secondo quanto si è appreso, l’autista ha fatto scendere i passeggeri con molto tempismo, impedendo che ci fossero feriti a bordo.

L’ennesimo incendio di un mezzo pubblico della Capitale avviene lo stesso giorno in cui la sindaca Raggi annuncia l‘aumento degli autisti e nuovi collegamenti e a poche ore dalla notizia di autobus nuovi di zecca fermi in una rimessa di Bologna: “Più autobus, più autisti e nuovi collegamenti, un servizio che ora possiamo migliorare per tutti, senza distinzioni tra centro e periferia. Ecco cosa vuol dire un’azienda di trasporti che rimane pubblica, a difesa dell’interesse di tutti i cittadini. L’ok del Tribunale di Roma al concordato preventivo significa questo”.

Virginia Raggi lo scrive su Facebook: “Sappiamo quanto la nostra città abbia bisogno di una rete di trasporto pubblico efficiente, per questo motivo abbiamo scelto il piano di concordato per risanare e rilanciare Atac. Vedremo in città nuovi bus: ne abbiamo acquistati 227 e i primi presto saranno su strada. Abbiamo recuperato 45 filobus che circoleranno sul nuovo #CorridoioDellaMobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta e già sono in servizio sulla Nomentana. Abbiamo riorganizzato molte linee di superficie e inaugurato una nuova rete di bus notturni, più collegamenti dal centro alla periferia per chi lavora o si sposta di sera. Zone della città che prima non erano servite dal trasporto pubblico ora non sono più isolate.Questo non sarebbe stato possibile se avessimo svenduto Atac a un’azienda privata che segue la logica del profitto. Ce la stiamo mettendo tutta per dare alla città la rete di trasporto che merita”, conclude la sindaca.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa. Foto Ansa