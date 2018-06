ROMA – Sono comparsi nel centro di Roma dei manifesti col simbolo della morte per invitare al boicottaggio dei prodotti alla marijuana venduti, legalmente, in alcuni negozi.

Sui manifesti c’è scritto: “Qui si vende morte per i tuoi figli, boicotta negozi che vendono marijuana” e sono firmati da Rinascita Nazionale Cristiana che, come c’è scritto sul sito “è un movimento ecclesiale formato da laici che si riuniscono in gruppi accomunati da un desiderio di ricerca e approfondimento critico delle realtà”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.