ROMA – Apre finalmente a Roma la stazione San Giovanni della metro C. L’appuntamento è per sabato 12 maggio. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi in conferenza stampa. La stazione San Giovanni della metro C, molto attesa a Roma, collegherà per la prima volta la terza linea metropolitana della Capitale con la metro A.

“Roma e l’Italia ritornano a correre – ha detto Raggi – Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i lavori. Roma comincia a mostrare che le cose si possono fare. Inauguriamo una stazione museo che diventerà operativa. Ce la invidieranno da ogni parte del mondo”.

A oggi, è stato spiegato in conferenza stampa, circa 40 mila persone utilizzano la tratta Lodi-Pantano e con la nuova stazione metro di San Giovanni la stima crescerà a circa 50/60 mila utenti al giorno, per poi arrivare in una seconda fase a 100 mila passeggeri. La stazione, ha detto il presidente della commissione capitolina trasporti Enrico Stefano, “aprirà con una frequenza a 12 minuti, ma l’obiettivo è portarla in brevissimo tempo a 9 minuti su tutta la rete da San Giovanni a Pantano e sarà davvero una bella rivoluzione”.

Secondo l’assessore alla Mobilità Linda Meleo “quando sarà pronta la croce di scambio a via Sannio potremo scendere a una frequenza di 4 minuti”, con tempi stimati “entro 2-3 anni”. Con l’apertura della metro C San Giovanni, ha poi precisato Stefano, “ci saranno novità importanti anche sulla linea di superficie, con la nuova linea 77 da San Giovanni a Piramide”. Per la sindaca Raggi con la prima stazione museo Roma “diventa punto di riferimento a livello internazionale. Un nodo di scambio che fondamentale, una linea che dalla periferia arriva fino in centro”