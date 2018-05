ROMA – A Roma ha aperto la nuova stazione-museo San Giovanni della metro C. Edlyn, una lettrice di Blitz Quotidiano, ci ha inviato un video girato all’interno.

"Tra sabato e domenica oltre 50mila persone hanno varcato i tornelli della nuova stazione-museo San Giovanni della metro C. Un'affluenza record che dimostra la grande soddisfazione di cittadini, pendolari, turisti e di chi ha lavorato a quest'opera infrastrutturale che unisce la linea A e C. Sono felice perché, grazie a questo importante snodo, le periferie sono meno isolate e più collegate con il cuore della città. Questo vuol dire meno ore nel traffico e tempo risparmiato, un servizio di trasporto pubblico più veloce e diretto. È un importante passo avanti".

A commentare su Facebook è la sindaca di Roma Virginia Raggi che aggiunge: “Si tratta di una rivoluzione per la mobilità del quadrante est di Roma, un’area estesa che interessa circa 200mila abitanti e un bacino potenziale di circa 500mila persone. Una rivoluzione partita più di 20 anni fa e che, passo dopo passo, sta proseguendo”, conclude. A seguire il video esclusivo girato all’interno della nuova stazione.