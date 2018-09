ROMA – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha rilanciato su Facebook un video che riprende un uomo che butta rifiuti ingombranti in mezzo alla strada, a Vigna Stelluti, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] zona nord di Roma.

A riprendere la scena, riferisce Raggi in un post sul proprio profilo Facebook, è stata una cittadina che con il cellulare ha filmato il tutto e quindi inviato la segnalazione alla Polizia Municipale di Roma Capitale, che ha poi effettuato i controlli e multato “l’incivile” che invece “avrebbe potuto portare i rifiuti presso un’isola ecologica o chiederne il ritiro gratuito presso la sua abitazione alla Ama che gestisce la raccolta degli ingombranti a Roma. Non l’ha fatto e ha sporcato la nostra città”.

Da Raggi i ringraziamenti alla cittadina che ha segnalato l’accaduto, “perché ha fatto capire che gli “incivili” restano una minoranza. Denunciare questi atti significa assolvere al proprio dovere di cittadini. C’è chi giudica ridicoli questi video. Ai romani dico di non avere timore di essere derisi da chi critica questi filmati: chi denuncia compie un servizio per la città e tutti i suoi cittadini, aiuta a tenere più pulita Roma. Siamo la maggioranza. Rappresentiamo la parte dei cittadini onesti che amano la propria città”.

Peraltro, “l’atto di inciviltà di chi ha scaricato quel mobile nel mezzo di una strada è reso ancor più grave perché si è svolto a poca distanza dall’isola ecologica di Ama in via Battistini del XIV Municipio, nella periferia nord. Grazie alle segnalazioni dei cittadini, stiamo individuando e multando un gran numero di incivili. Si tratta di una partecipazione attiva al controllo del territorio che si sta sempre più intensificando, anche con foto e video, e che si aggiunge al lavoro svolto ogni giorno sul territorio dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine per contrastare ogni tipo di reato ambientale. Per questo – conclude Raggi – vi chiedo di continuare a inviare le vostre segnalazioni senza paura di essere derisi. Insieme possiamo cambiare Roma”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev