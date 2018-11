ROMA – A causa del forte maltempo che ha investito Roma la Pontina, importante strada che collega la Capitale con la provincia e la città di Latina, si è allagata.

Ciò ha provocato molte difficoltà agli automobilisti. Gli allagamenti sono stati provocati dalla bomba d’acqua del pomeriggio del 1 novembre.

La forte pioggia, giovedì 1 novembre, ha provocato diversi allagamenti e la chiusura di alcuni sottopassaggi. Ad essere chiuso è stato lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII, in zona San Pietro, per accertamenti tecnici a causa della caduta di detriti.

Allagamenti hanno interessato anche nella zona del viadotto della Magliana e di via di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video degli allagamenti su via Pontina.