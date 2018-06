ROMA – Un ramo di un pino alto circa 30 metri è caduto sulla rete di alimentazione dei tram in via Prenestina a Roma e il traffico è andato in tilt. Si tratta dell’’ultima caduta, in ordine di tempo, di un albero o parte di esso in città.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di giovedì 7 giugno: le linee dei tram 5, 14 e 19 sono state interrotte all'altezza del civico 200 e di via Erasmo Gattamelata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Atac ha invece attivato un servizio sostitutivo con navette da largo Preneste a Porta Maggiore.

Interrotto anche il traffico veicolare in direzione del Centro. Non ci sono feriti anche perché la strada sarebbe stata chiusa già alle prime avvisaglie di caduta dell’albero. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.