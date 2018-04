LONDRA – William arriva al St. Mary’s Hospital, l’ospedale nel centro di Londra in cui è nato il suo terzogenito, in compagnia dei suoi due figli. Come mostra il video dell’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, il principe scende dall’auto con i suoi due figli, la piccola Charlotte che saluta i giornalisti, e George che invece tiene il broncio.

Il terzo Royal Baby dei duchi di Cambridge è un maschio. Lo ha annunciato Kensington Palace precisando che Kate Middleton ha dato alla luce un bambino di circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene. Il parto è avvenuto nella Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital, la stessa struttura dove erano stati già partoriti il primogenito George (2013) e la secondogenita Charlotte (2015).

Il principe William ha accompagnato la moglie e le è stato accanto durante il travaglio.