LONDRA – Al matrimonio tra Harry e Megan, uno dei volti più fotografati è stato il suo. Kitty Spencer è la nipote 27enne di Lady D, nonché cugina di Harry e William.

Kitty, un master in economia, ha sfilato per Dolce e gabbana ed è una delle protagoniste dell’alta società britannica. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video della sua entrata in chiesa con un abito verde, che non è passato di certo inosservato.