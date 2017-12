TEHERAN – Disposta a tutto pur di assomigliare ad Angelina Jolie, il suo idolo. E’ questo il sogno di Sahar Tabar, una ragazza di 22 anni di Teheran. La giovane ha un altissimo numero di follower sui social media, dove posta le foto in cui cerca di emulare l’attrice.

Non tutti apprezzano però la sua metamorfosi. Sahar ha zigomi affilati e labbra gonfie: per via di questi particolari e della pelle che si è scurita, in molti ora la paragonano ad uno zombie o un cadavere, per di più, scrive qualcuno sui social, “vecchio di tre giorni”.

Secondo i media, la 22enne si è sottoposta 50 interventi di chirurgia estetica in tre anni ed ha perso 40 kg. Molti sono anche i fan che invece affermano che l’aspetto incredibile è dovuto solo al trucco e a protesi temporanee. Sahar dal canto suo, pubblica foto e video che alimentano polemiche ma che le provocano anche tanti like.