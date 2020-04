MILANO – “Buongiorno Milano oggi dal cantiere dell’M4, qua ci sarà la stazione De Amicis. Anche se quasi irriconoscibile garantisco: sono sempre il sindaco”.

A dirlo nel video che posta tutti i giorni su Facebook è il sindaco di Milano Beppe Sala. Questa volta però non è a Palazzo Marino. A proposito degli scavi, Sala spiega che “le metropolitane fanno la differenza: per cui avanti sulla M4, appena possibile ripartiremo con la progettazione esecutiva del prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Baggio e della linea 5 fino a Monza”.

Parlando della mobilità a Milano, il sindaco spiega che “le metropolitane richiedono tanti anni, sono costose ma cambiano il modo di muoversi in una grande città come Milano e quindi cambiano la socialità. Inoltre sulla mobilità ieri ho detto che terremo aperta l’Area B, non faremo pagare l’area C, è una cosa che non mi entusiasma perché non è in linea con il mio credo ma è necessaria. Però bisogna utilizzare questo tempo per migliorare e andare avanti, mi batterò perché ci vengano finanziate nuove modalità di mobilità elettrica e soprattutto si andrà avanti sulle metropolitane”.

Sala ha parlato anche di lavoro: “Noi rispettiamo le regole e rispetteremo tutte le ordinanze. Preciso che non spingeremo per tornare al lavoro prima del dovuto, ma appena si può si torna al lavoro, di corsa, nel rispetto delle norme di sicurezza”.

Parlando della ripartenza dopo l’emergenza coronavirus, Sala ha spiegato ancora che il “lavoro è l’elemento fondante della nostra società, è il nostro credo” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).