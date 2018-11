SALERNO – Una tromba marina ha colpito martedì pomeriggio, 20 novembre, il porto commerciale di Salerno. L’impressionante vortice è stato avvistato anche a distanza di chilometri dal capoluogo di provincia, provocando istanti di apprensione e spavento fra i residenti.

Fortunatamente l’improvviso fenomeno atmosferico non ha provocato danni. Gli unici disagi si registrano al porto dove il passaggio della tromba marina ha fatto ribaltare diversi container. Una ventina si sono ribaltati al passaggio del vortice; tre, come informa la Capitaneria di Porto, sono finiti in mare e saranno recuperati nella giornata di oggi.

Due operatori portuali hanno riportato lievi lesioni a una mano e a una spalla e sono stati accompagnati dal personale della Polizia di frontiera marittima all’ospedale per i dovuti controlli. La furia del vento, inoltre, ha causato la rottura degli ormeggi a una nave.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.