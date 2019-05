ROMA – “L’inchiesta sui voli di Stato fa ridere, certo non li prendo per andare in montagna”. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Potenza (il video in fondo all’articolo).

Nel pomeriggio, il ministro aveva detto: “Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della Polizia per fare comizi ma sempre per impegni istituzionali. Sfido chiunque a dimostrare il contrario”.

La vicenda a cui si fa riferimento è l’inchiesta del quotidiano La Repubblica. Salvini, secondo il quotidiano, avrebbe viaggiato più di venti volte con voli della polizia e in un caso anche dei vigili del fuoco per impegni non istituzionali ma di partito.

E mentre M5s chiede che il ministro chiarisca, la procura della Corte dei Conti del Lazio guidata da Andrea Lupi ha aperto un fascicolo. L’indagine – segnala l’agenzia di stampa AdnKronos – è stata affidata al magistrato Bruno Domenico Tridico, fa sapere la Corte, ed ha l’obiettivo di verificare se il ministro dell’Interno abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della Polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali. Per ora si tratta tuttavia solo di un “fascicolo esplorativo”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev