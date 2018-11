ROMA – Matteo Salvini annuncia assunzioni per i vigili del fuoco a partire da maggio 2019. Il ministro dell’Interno durante il question time in Senato ha dichiarato che l’obiettivo del governo è rafforzare gli organici dei vigili del fuoco e per questo ha disposto l’assunzione di 1500 unità, 550 entro maggio 2019, 200 entro settembre 2019 e altri 650 entro il 2020.

Salvini ha chiesto poi all’Aula un applauso per gli “eroi che ogni giorno sono al servizio della comunità”: “Ma di soli applausi e pacche sulle spalle non si vive”, ha aggiunto il ministro sottolineando che “per valorizzare e non disperdere la professionalità dei vigili del fuoco volontari” nella legge di bilancio 2018 è prevista l’assunzione di 480 volontari in 5 anni.

E ulteriori 28 volontari delle unità cinofile potranno essere assunti in base ad un decreto del 2017″. Nel dl sicurezza, ha concluso Salvini, sono inoltre “stati incrementati gli stanziamenti per la retribuzione dei volontari, di 6 milioni per il 2019 e di 5 per gli anni a seguire”.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev