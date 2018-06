ROMA – “Balotelli si candidi e diventi premier o pensi a fare gol. Da lui e Corona grandi consigli”. Il ministro dell’Interno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, risponde così a Balotelli che nelle scorse ore aveva detto:

“Si parla tanto di immigrazione. Io sono nato in Italia, cresciuto in Italia e mai stato in Africa, purtroppo. È brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane per me sono stati gli anni più difficili. Non sono un politico, non è il mio campo, e lanciare un appello in Italia, per me, è complicato. Ma in questi casi penso che la legge debba essere cambiata. Sì, mi sento di lanciare un appello per questo”.

Già ieri, Salvini aveva detto a Balotelli: “Caro Mario, lo ‘ius soli’ non è la priorità mia né degli italiani. Buon lavoro, e divertiti, dietro al pallone”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato: