ROMA – Il leader della Lega, Matteo Salvini,risponde ai cronisit a Montecitorio. E sulla proposta di Berlusconi di candidare Gallitelli a premier risponde: “A Berlusconi chiedo serietà. Un’alleanza c’è se c’è serietà. Vuole candidare Marchionne? Montezemolo? Gallitelli? Non stiamo facendo la squadra del bar, chiedo serietà”.

Poi, come mostra il filmato dell’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, Salvini aggiunge: “Non ci sono ministeri da distribuire non me ne frega un accidente. Voglio sapere da Berlusconi come cambia la Legge Fornero visto che l’ha votata. Vorrei sapere qual è l’impegno scritto dal notaio, macellaio o dal panettiere per mandare in pensione gli italiani. Di ministeri non voglio più parlare”.