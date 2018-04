ROMA – Casellati può fare un buon lavoro”.

Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini interrogato dai cronisti che lo attendono fuori di Palazzo Madama su come vedrebbe un eventuale mandato da parte del Quirinale al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“L’unica alternativa è il voto” dice ai cronisti che gli chiedono come uscire da questa situazione. Poi aggiunge: “Io governerei domani mattina lo dico da un mese. Se Di Maio e Berlusconi a vicenda continuano a dirsi no tu no, no io no non se ne esce”. Poi risponde alla domanda sull’attuale presidente del Senato: “Casellati? mi sembra possa fare un buon lavoro”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.