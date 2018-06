ROMA – Matteo Salvini parla in aula al Senato e riferisce sulla vicenda Aquarius. Il ministro dell’Interno cita il Vangelo: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, dice verso [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la conclusione del suo intervento e Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.

Queste le parole di Salvini: “Il mio prossimo sono donne e bambini che fuggono dalla guerra. Il mio prossimo significa anche però amare in silenzio gli italiani che hanno perso casa, lavoro e speranza. Con tutti i miei limiti e difetti farò tutto per dare voce ai rifuggiati veri e ai migranti regolari e farò di tutto per far tornare la speranza agli italiani che l’hanno persa. A questo dedicherò tutti i miei prossimi anni di ministro e di vita, onorato di poterlo fare a disposizione del popolo italiano”.