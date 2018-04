ROMA – Matteo Salvini è in diretta fuori dal Cie di Gradisca d’Isonzo in Friuli e parla dell’alleanza Pd-M5s: “Prima cosa la coerenza”.

Il leader della Lega parla poi di immigrazione: “Voi vi immaginate cosa potrebbe combinare un governo Pd-Cinque Stelle dal punto di vista dell’immigrazione? Io non oso immaginarlo”.

Di Maio, dal canto suo, spiega di averci provato in tutti i modi di fare un’alleanza con la Lega e di non esserci riuscito per il fatto che la Lega non ha voluto separarsi dal suo alleato scomodo Silvio Berlusconi. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video con le parole di Salvini.