ROMA – Matteo Salvini spiega in diretta su Facebook di aver “chiamato Di Maio per far lavorare subito Camera e Senato”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 aprile, i due leader si sono sentiti al telefono ed hanno raggiunto un’intesa sull’operatività delle Camere e la presidenza della commissione speciale. in una nota congiunta di Lega e M5S, Di Mail e Salvini si sono sentiti oggi al telefono decidendo di rendere operativo il Parlamento al più presto, concordando di votare oggi alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni.

Dura la replica dei Dem. “Salvini e Di Maio – dice il segretario Maurizio Martina – comunicano su carta intestata comune Lega e 5 Stelle l’accordo spartitorio dell’ennesima poltrona: quella della presidenza della Commissione speciale alla Camera, dopo aver già fatto la stessa cosa al Senato. Tutto questo mentre il Paese rimane appeso ai loro litigi sulle prospettive di governo”.