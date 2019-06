ROMA – La stretta di mano tra Salvini e Di Maio al termine del vertice notturno a tre con Conte. Ma come è andato l’incontro? La narrazione dei giornali e quella dei diretti interessati, come spiegato in questo articolo, non coincide.

Intanto del vertice ha parlato Di Maio oggi in un’intervista rilasciata a Rtl: “Il vertice è andato bene perché ci siamo dati degli obiettivi che sono quelli della riduzione delle tasse e di far approvare la legge sul salario minimo e di ottenere dei buoni risultati per gli italiani”.

E alla domanda se sia tregua armata con Salvini Di Maio ha risposto che “c’è tregua se si lavora per gli interessi degli italiani non c’è tregua se invece si decide di vivacchiare. Se si tutelano gli interessi italiani andiamo avanti”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa