Salvini in diretta Facebook dal balcone di casa. Un vicino gli urla: “Matteo, sono str***te” VIDEO

ROMA – Nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini è stato interrotto dalle urla di un vicino di casa. Vicino di casa che, senza troppi giri di parole, ha interrotto la diretta con un: “Dici solo stron****”.

Il video, il video di Salvini interrotto dal vicino di casa, come ovvio e come regola in questi casi in breve tempo è diventato virale sul web e ha ricevuto centinaia di commenti e condivisioni. Effetti e controindicazioni dell’uso dei social.

Ma cosa è successo?

In casa a causa dell’epidemia di Coronavirus, l’ex ministro dell’Interno stava registrando un filmato sul balcone del suo appartamento a Milano. Filmato con il quale Salvini stava parlando, come sempre, della situazione politica italica. Situazione politica ai tempi del coronavirus.

Dall’altra parte del condominio, però, un vicino ha interrotto il suo discorso urlandogli, chiaro e tondo e senza troppi giri di parole: “Dici solo stron****”. E Salvini? Come ha reagito?

Nel filmato poi si vede Salvini che si guarda intorno alla ricerca del colpevole affermando: “C’è qualcuno che urla. Lo saluto, questo è il bello di Milano”.

Ecco, il bello della diretta. Il bello della diretta Instagram.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.