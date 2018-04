MILANO – Salvini è al Salone del Mobile a Milano. Il leader della Lega viene fermato da un signore che gli dice di “liberarsi di Berlusconi”.Salvini decide di non commentare e risponde con un sorriso. Agenzia Vista di Alexander Jakhanagiev pubblica il filmato.

A proposito di governo, sempre nella giornata di oggi Salvini risponde al Cavaliere, suo alleato: “Sbaglia Berlusconi quando dice che gli italiani votano male e sbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani. E lo fa senza la Lega“.

Poi, a proposito del governo spiega: “La mia pazienza è finita. Aspetto rispettosamente le decisioni del capo dello Stato, dopo le scelte del presidente della Repubblica mi metterò direttamente a disposizione”. La presidente Elisabetta Casellati ha spiegato che ci sono ‘spunti di riflessione’ per il Capo dello Stato. “Aspettiamo la riflessione. Spero di essere oggetto di questa riflessione, non so se posso ambire a tanto”.