ALZANO LOMBARDO (BERGAMO) – Matteo Salvini come Benito Mussolini invita la platea del Berghem Fest di Alzano Lombardo (Bergamo) a fare più figli. E qualcuno, proprio dalla platea, lo invita a dare il buon esempio, allargando la famiglia.

Il simpatico siparietto è andato in scena domenica 2 settembre. Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno era sul palco intervistato dal giornalista Mario Giordano. Ad un certo punto ha detto: “Mi piacerebbe che alla fine di questo governo tornasse ad esserci un segno più. Se la gente ci crede mette al mondo i figli e questo Paese ha un futuro. Quindi il messaggio è: questa sera tornate a casa e fate quello che dovete”.

A quel punto Giordano ha preso la parola e ha chiesto a Salvini di prendere un impegno da portare a compimento in un anno, per tornare alla festa di Bergamo nel 2019 potendo dire di averlo mantenuto. E qualcuno dalla platea ha gridato: “Un figlio”. Salvini prima ha evitato di rispondere, ma alla fine ha detto, lapidario: “Le crisi di governo in confronto sono…”.