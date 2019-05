ROMA – “Vorrei Gad Lerner in onda 365 giorni all’anno insieme a Fabio Fazio perché più parlano più la Lega prende voti. A reti unificate dalle 7 di mattina a mezzanotte”. A parlare così è Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Senato: “Ho solo chiesto quanto costa, e ho solo detto che già quando avevo calzoncini corti lui parlava della Lega. La Rai del cambiamento pensasse a qualche giovane”.

Salvini risponde alle domande e spiega che lui non guarderà la trasmissione aggiungendo che, in democrazia uno può fare quello che vuole. Salvo poi attaccare anche la dirgenza Rai: “Dall’amministratore delegato (Fabrizio Salini ndr) mi aspettavo qualche volto innovativo, diciamo così”.

Matteo Salvini nei giorni scorsi aveva già parlato dell’Approdo, il nuovo programma di Gad Lerner che andrà in onda lunedì su Rai Tre in seconda serata. Il vicepremier era stato attaccato da più parti ed era stato accusato di aver fatto un nuuovo “editto bulgaro” come quello che fece Berlusconi nel 2002. L’allora Presidente del Consiglio, pronunciò infatti da Sofia una dichiarazione contro quello che a suo dire era stato un “uso criminoso” della tv pubblica da parte dei giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro e dal comico Daniele Luttazzi, affermando successivamente che sarebbe stato “un preciso dovere della nuova dirigenza” Rai non permettere più il ripetersi di tali eventi.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev