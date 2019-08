ARCORE (MONZA E BRIANZA) – “Solo in Italia una che è agli arresti domiciliari, che vive in una casa abusiva in un campo rom abusivo, può minacciare di morte il ministro dell’Interno. Ma per i giornalisti il problema non è questa fot***issima zingara ma il ministro dell’Interno. Ma io vi do la mia parola che quella casa abusiva la radiamo al suolo”: lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un comizio della Lega ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

Parlando della donna rom condannata ai domiciliari per diversi furti nella sua villa di via Monte Bisbino, alla periferia di Milano, che nei giorni scorsi lo aveva minacciato di morte e che lui stesso aveva già definito “zingaraccia”, il leader della Lega ha spiegato che in Svizzera hanno emanato un divieto di ingresso per lei e per il marito, dopo che questi aveva ammesso di aver rubato per anni, ma “non gli italiani, solo gli svizzeri, che c’hanno i soldi”.