ROMA – Matteo Salvini in conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera: “Indicheremo a Mattarella il mio nome come Premier. C’è accordo in tutto il centrodestra”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica l’intervento del leader leghista.