ROMA – Salvini e il lapsus commesso ad aprile 2019: “Il Governo va avanti per altri 4 mesi…4 anni, scusate”. Il videio torna oggi d’attualità a causa della crisi di governo in corso e per il fatto che da quella data effettivamente sono passati 4 mesi.

“Questo Governo durerà 4 mesi” aveva detto il vicepremier a margine dell’incontro a Milano con il figlio di Jair Bolsonaro, Eduardo.

L’incontro era avvenuto il 19 aprile 2019: Salvini si era presentato con il berretto della Polizia di Stato e con la fidanzata Francesca Verdini. Salvini si era portato a casa un endorsment (” Salvini rappresenta il cambiamento in Italia” aveva detto Jair Bolsonaro) ed anche delle scuse per non aver restituito prima l’ex terrorista Cesare Battisti: “Il Brasile chiede scusa perché il terrorista Cesare Battisti è rimasto tanti anni nel Paese.atti Il presidente era di sinistra. Adesso c’è una nuova realtà politica. Per noi l’Italia è importantissima e sono importantissime le relazioni tra Brasile e Italia” aveva detto il parlamentare brasiliano a Salvini.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev